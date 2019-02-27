Целью США является не забота о народе Венесуэлы, а смена режима - Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предостерег от реализации силового сценария смены власти в Венесуэле и призвал разблокировать венесуэльские активы в западных странах.
"Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы и не забота о ее народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путем военной интервенции", - сказал В.Небензя на заседании Совбеза ООН.
"Хотели бы предупредить от необдуманных шагов по реализации в Венесуэле военного сценария, о котором мы все чаще и чаще слышим. Они могут иметь самые тяжелые и непредсказуемые последствия и для региона, и для всего мира", - подчеркнул российский дипломат.
Он также назвал попытку доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля "гуманитарным шоу", разыгранным Вашингтоном.
"Вместо лицемерной попытки ввезти помощь на $20 млн, необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости", - сказал В.Небензя.
Он также напомнил о блокировке активов венесуэльской компании PDVSA на $7 млрд, а также и венесуэльского золота в Великобритании на $1,2 млрд.
"Вашингтон и Лондон за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства. С тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", - подчеркнул В.Небензя.
"Тот факт, что в отношении этой страны (Венесуэлы - ИФ) с 2013 года действуют американские санкции, которые во многом являются причиной нынешней экономической ситуации в стране, разумеется, замалчивается. О том, что общий ущерб экономике страны от этих санкций оценивается в $345 млрд, разумеется, тоже ни слова", - отметил постпред РФ при ООН.
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