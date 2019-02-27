Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.026 GBR   2.2323 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Дальнее зарубежье 27.02.2019 09:30

Целью США является не забота о народе Венесуэлы, а смена режима - Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предостерег от реализации силового сценария смены власти в Венесуэле и призвал разблокировать венесуэльские активы в западных странах.

"Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы и не забота о ее народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путем военной интервенции", - сказал В.Небензя на заседании Совбеза ООН.

"Хотели бы предупредить от необдуманных шагов по реализации в Венесуэле военного сценария, о котором мы все чаще и чаще слышим. Они могут иметь самые тяжелые и непредсказуемые последствия и для региона, и для всего мира", - подчеркнул российский дипломат.

Он также назвал попытку доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля "гуманитарным шоу", разыгранным Вашингтоном.

"Вместо лицемерной попытки ввезти помощь на $20 млн, необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости", - сказал В.Небензя.

Он также напомнил о блокировке активов венесуэльской компании PDVSA на $7 млрд, а также и венесуэльского золота в Великобритании на $1,2 млрд.

"Вашингтон и Лондон за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства. С тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", - подчеркнул В.Небензя.

"Тот факт, что в отношении этой страны (Венесуэлы - ИФ) с 2013 года действуют американские санкции, которые во многом являются причиной нынешней экономической ситуации в стране, разумеется, замалчивается. О том, что общий ущерб экономике страны от этих санкций оценивается в $345 млрд, разумеется, тоже ни слова", - отметил постпред РФ при ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США


Похожие новости


СБ ООН в экстренном порядке рассмотрит инцидент в Керченском проливе - Песков Косачев сообщил о ряде встреч с американскими политиками на Генассамблее ООН Лавров подарил генсеку ООН десятитомник сочинений Евгения Примакова Постпред США при ООН обвиняет РФ и Иран в дезинформации о событиях в Сирии ИГИЛ концентрируются на новых источниках финансирования - Небензя В МИД РФ осудили намерения США не выделять $2 млн Управлению ООН по контртерроризму

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]