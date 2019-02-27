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Дальнее зарубежье 27.02.2019 09:43

Делегация США в ООН при ознакомлении исказила российский проект совместного заявления Совбеза по Венесуэле - дипломат

Проект заявления СБ ООН по ситуации в Венесуэле, подготовленный Россией, был серьезно искажен американской делегацией при ознакомлении с ним, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он заявил на заседании Совбеза, что "делегация США уже успела убить наш проект заявления", внеся в него, в частности, положения с осуждением действий режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и другие.

"Мы видим в этом вопиющее проявление двойных стандартов", - подчеркнул российский дипломат.

Ранее постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совебеза, что следует рассмотреть проект заявления по Венесуэле, содержание которого будет таким же, как в уже одобренном по инициативе США заявлении по Гаити, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Давайте в заключение проведём один эксперимент. 21 февраля американская делегация предложила текст сообщения СБ ООН для прессы по событиям в Гаити, который все члены Совета единогласно поддержали", - сказал он.

В.Небензя напомнил, что в тексте речь шла об обеспокоенности беспорядками и гибелью мирных жителей и о том, что гражданам Гаити нужно выражать свою позицию мирными средствами. Также отмечалась готовность СБ ООН "работать с народом и правительством Гаити для достижения безопасности и процветания". Наконец, в тексте говорилось о том, что все стороны должны проявить добрую волю для решения политических и социально-экономических проблем.

"У меня вопрос: готовы ли американские коллеги принять в качестве заявления председателя СБ аналогичный текст по Венесуэле", - спросил дипломат, отметив, что речь идёт практически об идентичной ситуации.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, США, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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