Глава МИД Индии: авиаудар в Кашмире - борьба с террористами, а не военные действия

Индийские ВВС нанесли удары в Кашмире в целях борьбы с террористами, стараясь избежать жертв среди мирного населения, заявила глава МИД Индии Сушма Сварадж.
"Мы выбрали конкретные места для нашего авиационного удара во избежание гибели невинных людей. Это не военные действия", - сказала С.Сварадж на встрече глав внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая в Учжэне.
"Мы боремся с этой террористической группировкой, чтобы предотвратить очередной теракт",- подчеркнула она.
"Пакистан отрицает, что они в курсе дела, но мы уже имеем достоверную информацию о том, что эта террористическая группировка совершает теракты и в других местах Индии", - добавила министр.
С.Сварадж подчеркнула, что Дели в данной ситуации "продолжит проявлять сдержанность и ответственный подход".
Во вторник стало известно, что группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.
В Исламабаде заявили, что имеют право на ответные действия после нанесения Индией удара по территории исламской республики.
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