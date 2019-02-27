Глава МИД Индии: авиаудар в Кашмире - борьба с террористами, а не военные действия

Индийские ВВС нанесли удары в Кашмире в целях борьбы с террористами, стараясь избежать жертв среди мирного населения, заявила глава МИД Индии Сушма Сварадж.

"Мы выбрали конкретные места для нашего авиационного удара во избежание гибели невинных людей. Это не военные действия", - сказала С.Сварадж на встрече глав внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая в Учжэне.

"Мы боремся с этой террористической группировкой, чтобы предотвратить очередной теракт",- подчеркнула она.

"Пакистан отрицает, что они в курсе дела, но мы уже имеем достоверную информацию о том, что эта террористическая группировка совершает теракты и в других местах Индии", - добавила министр.

С.Сварадж подчеркнула, что Дели в данной ситуации "продолжит проявлять сдержанность и ответственный подход".

Во вторник стало известно, что группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

В Исламабаде заявили, что имеют право на ответные действия после нанесения Индией удара по территории исламской республики.