Эрдоган опроверг заявление Гуайдо о бегстве в Турцию венесуэльских чиновников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал не соответствующей действительности распространенную лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо информацию о том, что несколько высокопоставленных чиновников из Венесуэлы бежали в Турцию.

"Это неправда", - заявил президент в интервью турецкому телеканалу NTV.

Он в ответ на соответствующий вопрос ведущего сказал: "Никто из Венесуэлы не просил убежища в моей стране".

Р.Т.Эрдоган отметил, касаясь Х.Гуайдо: "Если он говорит такие вещи, значит, не знает Турцию. Сначала ему надо кое-чему поучиться. Быть государственным деятелем совсем не просто".