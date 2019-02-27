Эрдоган опроверг заявление Гуайдо о бегстве в Турцию венесуэльских чиновников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал не соответствующей действительности распространенную лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо информацию о том, что несколько высокопоставленных чиновников из Венесуэлы бежали в Турцию.
"Это неправда", - заявил президент в интервью турецкому телеканалу NTV.
Он в ответ на соответствующий вопрос ведущего сказал: "Никто из Венесуэлы не просил убежища в моей стране".
Р.Т.Эрдоган отметил, касаясь Х.Гуайдо: "Если он говорит такие вещи, значит, не знает Турцию. Сначала ему надо кое-чему поучиться. Быть государственным деятелем совсем не просто".
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