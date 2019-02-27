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Дальнее зарубежье 27.02.2019 09:57

Эрдоган опроверг заявление Гуайдо о бегстве в Турцию венесуэльских чиновников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал не соответствующей действительности распространенную лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо информацию о том, что несколько высокопоставленных чиновников из Венесуэлы бежали в Турцию.

"Это неправда", - заявил президент в интервью турецкому телеканалу NTV.

Он в ответ на соответствующий вопрос ведущего сказал: "Никто из Венесуэлы не просил убежища в моей стране".

Р.Т.Эрдоган отметил, касаясь Х.Гуайдо: "Если он говорит такие вещи, значит, не знает Турцию. Сначала ему надо кое-чему поучиться. Быть государственным деятелем совсем не просто".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]