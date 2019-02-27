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Дальнее зарубежье 27.02.2019 10:35

США призвали Индию и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонных беседах с главами МИД Индии и Пакистана призвал стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности, сообщил американский госдепартамент.

В распространенном заявлении М.Помпео говорится, что после авианалета индийских ВВС на тренировочный лагерь террористов на контролируемой Пакистаном части Кашмира он в беседе с главами МИД Индии Сушмой Сварадж и Пакистана Шахом Махмудом Куреши заявил, что США призывают оба государства "сохранять сдержанность и любыми путями избегать эскалации напряженности".

М.Помпео также заявил, что следует "наладить прямой контакт, чтобы не допустить нового витка военной активности".

В беседе с индийским министром М.Помео "подчеркнул наличие отношений тесного партнерства в области безопасности и общих целей по поддержанию мира и безопасности в регионе".

Главе МИД Пакистана М.Помпео сказал, что США считают приоритетом деэскалацию нынешней напряженности, отказ от военных действий, а также "насущную необходимость значимых акций против террористических группировок, действующих на его территории".

В то же время, С.Сварадж, принимающая участие во встрече министров иностранных дел России, Китая и Индии в китайском Учжэне, заявила, что удар индийских ВВС по лагерю террористов в Кашмире был необходимой мерой и объясняется бездеятельностью пакистанской стороны.

Министр иностранных дел Китая Ван И в свою очередь призвал Индию и Пакистан к урегулированию ситуации путем мирного диалога.

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Тэги: США, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]