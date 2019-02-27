Президент Грузии посетит ряд муниципалитетов Азербайджана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду с первым официальным визитом посетит Баку.

Как сообщает администрация грузинского президента, в ходе визита С.Зурабишвили встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Новрузом Мамедовым и председателем парламента Огтаем Асадовым.

"Визит направлен на продолжение и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном. В ходе встреч С.Зурабишвили намерена затронуть вопросы углубления политических, экономических, торговых связей между двумя странами, а также развития культурных отношений", - отмечают в администрации.

В сообщении говорится, что встреча президентов двух стран пройдет как в узком составе, так и в расширенном формате с участием представителей правительств.

После встречи С.Зурабишвили и И.Алиев проведут совместную пресс-конференцию.

В рамках визита грузинский президент встретится с представителями деловых кругов.

В администрации сообщают, что С.Зурабишвили также посетит ряд муниципалитетов Азербайджана, в частности, города - Гах, Загатала и Балакен, где проживают этнические грузины.

Комментируя визит президента Грузии в Баку грузинский посол в Азербайджане Зураб Патарадзе заявил журналистам, что этот визит несет "важную нагрузку" и направлен на углубление и усиление отношений с Азербайджаном.

"Наши политические отношения развиваются динамично, также как экономические и торговые, культурные и гуманитарные отношения. Азербайджан является важнейшим торговым партнером Грузии, запланировано осуществление новых проектов и усиление инвестиционной политики. Все эти вопросы обсудит президент Грузии с азербайджанской стороной", - сказал дипломат.

Визит С.Зурабишвили в Азербайджан завершится 28 февраля.