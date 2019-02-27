Нефть продолжает подъем на данных API о запасах в США, Brent выше $65,2 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 увеличилась на $0,43 (0,66%) - до $65,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на $0,45 (0,7%) - до $65,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,49 (0,88%), до $55,99 за баррель. Во вторник апрельская WTI поднялась на 2 цента (0,05%), до $55,50 за баррель.

Сбой на фьючерсных биржах CME Group из-за технических проблем влиял и на торги на NYMEX в течение нескольких часов во вторник, заявили представители CME. Вместе с тем, как отмечают американские издания, торги на NYMEX не приостанавливались.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил недовольство текущим уровнем цен на нефть, который он считает завышенным. В результате нефть подешевела самыми быстрыми темпами с начала года. Во вторник рынок демонстрировал сдержанные изменения, все еще реагируя на слова Д.Трампа.

Вместе с тем сохраняются ожидания, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать нефтедобычу. По данным The Wall Street Journal, на встрече в апреле представители ОПЕК+ продлят действующее соглашение, чтобы поддержать рост цен.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 19:30 . Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.