Россия видит попытки создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу - Лавров

Российская сторона отмечает попытки создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки создать искусственно предлог для военного вмешательства, слышим угрозы прямые, которые раздаются из Вашингтона, о том, что все варианты остаются на столе", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи в формате Россия-Инидия-Китай в КНР.
"Материальные подтверждения этих угроз, которые вы сейчас упомянули, это стягивание военной техники, подготовка спецназа", - добавил российский министр.
"При этом мы также отмечаем непрекращающиеся провокации с попыткой силой прорвать границу под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчете на жертвы", - добавил С.Лавров.
"И затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики и произойдет попытка уже военного вмешательства", - сказал глава МИД РФ.
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