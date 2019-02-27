Манат подорожал к рублю, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 26 февраля ЦБА установил 1,9339 манат/1EUR (26 февраля - 1,9309 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 февраля установил 0,0259 манат/1RUB (26 февраля – 0,026 манат/1 RUB).
А. Мамедов
Президент Грузии прибыла с официальным визитом в Азербайджан
МККК продолжит реализацию с Азербайджаном гуманитарных проектов по Карабаху – глава организации
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане с 1 апреля на 50% повышаются пособия для вынужденных переселенцев
Бизнес-джет выкатился за пределы ВВП в Шереметьево, полосу временно закрыли - источник
Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены в мире
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Американский пресс-центр для освещения встречи Трампа с Ким Чен Ыном выселили из отеля в Ханое - СМИ
Пакистанская армия уничтожила два индийских самолета в районе Кашмира, утверждают в Исламабаде
Конгресс опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
АтаБанк обновил официальную веб-страницу
В Баку открылась выставка, посвященная Зимней Универсиаде в Красноярске
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»