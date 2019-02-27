Манат подорожал к рублю, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 февраля ЦБА установил 1,9339 манат/1EUR (26 февраля - 1,9309 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 февраля установил 0,0259 манат/1RUB (26 февраля – 0,026 манат/1 RUB).

А. Мамедов