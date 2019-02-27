Правительство Казахстана поможет семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в Таразе - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в многоэтажном доме в городе Тараз, административном центре Жамбылской области на юге страны.
"Я выражаю соболезнования семьям, близким этих людей. На место взрыва по моему поручению выехала правительственная комиссия, разберется и окажет помощь", - сказал Н.Назарбаев на XVIII съезде партии власти "Нур Отан" ("Свет отечества") в среду в Астане.
"Ответственность местных органов, с одной стороны, и ответственность каждой семьи за свою безопасность - это тоже очень важно. Надо обращаться осторожно с газом", - добавил президент.
Взрыв в многоэтажном доме в Таразе произошел в среду рано утром. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовым оборудованием. При взрыве погибли три человека, еще шесть человек пострадали. На месте взрыва развернут оперативный штаб, работают медики, психологи.
Для расследования причин инцидента по поручению главы государства создана правительственная комиссия, члены которой вылетели на место происшествия.
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