МККК продолжит реализацию с Азербайджаном гуманитарных проектов по Карабаху – глава организации

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, Международный Комитет Красного Креста (МККК) должен дать соответствующую оценку грубому нарушению Арменией взятых на себя обязательств по международному гуманитарному праву.
Э.Мамедъяров встретился в Женеве с президентом МККК Петером Маурером на полях 40-й сессии Совета по правам человека (СПЧ), сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Э.Мамедъяров отметил, что Армения грубо нарушает международное гуманитарное право, в частности, взятые на себя обязательства по Женевским конвенциям от 1949 года и МККК должен дать необходимую оценку действиям Еревана»,- говорится в сообщении МИД.
Министр подчеркнул необходимость освобождения взятых в 2014 году Арменией в заложники азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.
«Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о текущем состоянии переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что Азербайджан сторонник результативных переговоров и конфликт может быть урегулирован на основе резолюций Совбеза ООН и документов ОБСЕ исключительно в рамках международно-признанных границ и территориальной целостности»,- говорится в сообщении.
Азербайджанский министр отметил, что МККК является основным партнером Баку в гуманитарной сфере, и высоко оценил деятельность Комитета в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Э.Мамедъяров пригласил П.Маурерана саммит Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 25-26 октября 2019 года.
В свою очередь, П.Маурер отметил, что МККК продолжит сотрудничество с Азербайджаном в гуманитарной сфере и соответствующие проекты в контексте урегулирования карабахского конфликта.
Собеседники также обменялись мнениями по текущему состоянию отношений и будущему взаимодействию между Азербайджаном и МККК, выразили надежду на их развитие сотрудничества.
Ф.Исазаде
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