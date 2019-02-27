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Дальнее зарубежье 27.02.2019 10:44

Пакистанская армия уничтожила два индийских самолета в районе Кашмира, утверждают в Исламабаде

Пакистанские ВВС в среду сбили два индийских самолета, сообщил в Twitter представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

По его утверждениям, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления.

Судьба еще двоих индийских пилотов неизвестна.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в районе линии контроля, разделяющей Кашмир, отмечает пакистанская армия.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, САМОЛЕТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]