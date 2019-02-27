Пакистанская армия уничтожила два индийских самолета в районе Кашмира, утверждают в Исламабаде

Пакистанские ВВС в среду сбили два индийских самолета, сообщил в Twitter представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.
По его утверждениям, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления.
Судьба еще двоих индийских пилотов неизвестна.
Инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в районе линии контроля, разделяющей Кашмир, отмечает пакистанская армия.
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