Президент США Дональд Трамп лично санкционировал операцию в киберпространстве против российского "Агентства интернет-исследований" (IRA) во время промежуточных выборов в ноябре 2018 года, передает в среду американский телеканал NBC со ссылкой на несколько неназванных источников.
"Президент США Д.Трамп лично одобрил кибероперацию американских военных, которая заблокировала доступ в Интернет для российских "троллей" во время промежуточных выборов", - отмечает телеканал.
При этом NBC подчеркивает, что этот шаг администрации США стал самым жестким среди мер, направленных против якобы зафиксированного вмешательства россиян в американские выборы.
Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что блокировка доступа в Интернет была настолько "раздражающей", что сотрудники компании "жаловались своим системным администраторам". Операция против компании IRA прошла 6 ноября, когда американцы избирали новый состав Конгресса, и продлилась еще около суток после, когда уже шел подсчет голосов.
Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.
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