Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0259 GBR   2.2515 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Дальнее зарубежье 27.02.2019 13:17

Трамп лично одобрил кибероперацию против российских "троллей" в день промежуточных выборов 2018 года - ТВ

Президент США Дональд Трамп лично санкционировал операцию в киберпространстве против российского "Агентства интернет-исследований" (IRA) во время промежуточных выборов в ноябре 2018 года, передает в среду американский телеканал NBC со ссылкой на несколько неназванных источников.

"Президент США Д.Трамп лично одобрил кибероперацию американских военных, которая заблокировала доступ в Интернет для российских "троллей" во время промежуточных выборов", - отмечает телеканал.

При этом NBC подчеркивает, что этот шаг администрации США стал самым жестким среди мер, направленных против якобы зафиксированного вмешательства россиян в американские выборы.

Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что блокировка доступа в Интернет была настолько "раздражающей", что сотрудники компании "жаловались своим системным администраторам". Операция против компании IRA прошла 6 ноября, когда американцы избирали новый состав Конгресса, и продлилась еще около суток после, когда уже шел подсчет голосов.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Трамп назвал своего бывшего адвоката Коэна лжецом в ответ на выдвинутые им обвинения Трамп рассчитывает на помощь России и Китая в деле денуклеаризации КНДР Трамп удовлетворен ростом вьетнамских заказов на американские товары Трамп доволен приемом, оказанным ему во Вьетнаме Трамп назвал отношения США-КНДР примером для подражания Самолет с Трампом приземлился в Катаре для дозаправки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]