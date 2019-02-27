Нидерланды резко увеличили долю участия в Air France-KLM для защиты собственных интересов

Правительство Нидерландов существенно нарастило долю участия в капитале франко-голландской Air France-KLM, одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы и мира, чтобы защитить экономические интересы страны, передает нидерландский канал NPO1.

Как опасаются аналитики, этот шаг Нидерландов может дополнительно ухудшить отношения с Францией.

За последние недели нидерландское правительство увеличило вложения в акции Air France-KLM до 12,68%, заявил министр финансов страны Вопке Хукстра в ходе пресс-конференции. Стоимость этого пакета оценивается в 680 млн евро. Ранее Нидерланды контролировали 5,9% акций только голландской части холдинга - KLM.

В дальнейшем Нидерланды намереваются довести долю участия в авиакомпании до 14% и практически сравнять ее с французской, которая сейчас составляет 14,3%.

По словам В.Хукстры, нидерландские власти пришли к выводу о необходимости прямого участия в Air France-KLM с целью контролировать дальнейшее развитие авиаперевозчика на фоне споров между его французской и голландской частями.

"У нашего государства просто было слишком мало влияния в KLM, чтобы обеспечить надлежащий присмотр за государственными интересами Нидерландов и добиться успеха KLM", - сказал министр.

Air France и KLM объединились в мае 2004 года, однако между компаниями сохраняется соперничество, в том числе ни одна из них не хочет считаться дочерним предприятием холдинга. На фоне кризисных тенденций в KLM глава нидерландской компании Питер Эльберс едва не потерял свою должность. Ему удалось сохранить пост CEO, но новый гендиректор Air France-KLM Бен Смит получил место в наблюдательном совете KLM и упростил организационную структуру, лишив ряд комитетов значительных полномочий. Прежняя структура была очень громоздкой и тормозила принятие решений, но до некоторой степени обеспечивала защиту интересов Нидерландов, пишет агентство Bloomberg.

После увеличения доли участия Нидерланды смогут потребовать места в совете директоров группы компаний на следующем годовом собрании акционеров Air France-KLM.

Правительству Франции и совету директоров Air France-KLM не было заранее известно о намерениях нидерландской стороны, заявил французский министр финансов Бруно Ле Мэр газете Les Echos. Он вновь повторил, что поддерживает руководство компании, и добавил, что важно соблюдать принципы надлежащего управления без излишнего вмешательства со стороны государства.