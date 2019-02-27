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Дальнее зарубежье 27.02.2019 13:43

Признания бывшего адвоката Трампа могут омрачить атмосферу саммита США-КНДР - СМИ

Признания Майкла Коэна - бывшего адвоката президента США Дональда Трампа - могут испортить переговоры американского и северокорейского лидеров, начинающиеся в среду в Ханое, считает британская газета The Guardian.

Она сообщает, что М.Коэн распространил заявление, опубликованное в The New York Times, в котором он называет Д.Трампа "расистом, аферистом и мошенником", приводя соответствующие свидетельства.

М.Коэн утверждает, что Д.Трамп якобы заранее знал о планировавшейся хакерской атаке на компьютеры Демократической партии в ходе предвыборной кампании и одобрил ее.

Опальный адвокат ссылается на то, что присутствовал при телефонной беседе на эту тему помощника Д.Трампа Роджера Стоуна с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанджем, который сообщил, что "через пару дней" будут опубликованы материалы, компрометирующие соперника Д.Трампа на выборах - Хиллари Клинтон. В ответ Д.Трамп якобы сказал, что это "было бы здорово".

По словам М.Коэна, Д.Трамп в приватных беседах допускал высказывания расистской направленности. Юрист также утверждает, по заданию миллиардера оплачивал молчание женщин, с кем у Д.Трампа были интимные отношения, а уже в ходе избирательной кампании продолжал вести переговоры с Москвой о строительстве "Башни Трампа".

На 27 февраля, то есть, на день начала американо-северокорейского саммита, запланированы показания М.Коэна в американском конгрессе.

В связи с этим сын президента Дональд Трамп-младший заявил телеканалу Fox News, что демократы специально приурочили показания М.Коэна к саммиту.

По словам Д.Трампа-младшего, демократы предпринимают попытки "контрпрограммировать тот прогресс", которого можно достичь на встрече во Вьетнаме, и что это является свидетельством "презрения", которое они испытывают к президенту.

Как он считает, это доказывает, что демократы больше заинтересованы в получении политических очков, чем в национальной безопасности, пытаясь "загнать в тупик" переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: США, АДВОКАТ, ТРАМП, ОБВИНЕНИЯ


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