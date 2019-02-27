Шведская контрразведка задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России

Служба государственной безопасности Швеции задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, задержание прошло в центре Стокгольма после встречи с участием предполагаемого шпиона. Других подробностей не приводится.
По версии следствия, человек, работающий в сфере высоких технологий в Швеции, был завербован в 2017 году офицером российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»