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Дальнее зарубежье 27.02.2019 14:31

Латвийский премьер критикует Нила Ушакова за намерение баллотироваться в Европарламент

Было бы плодотворнее, если бы руководитель Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") занимался ремонтом улиц, а не сбегал из думы на другую работу, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, комментируя планы Н.Ушакова баллотироваться в Европарламент.

Он отметил, что по поводу мотивации Н.Ушакова можно спекулировать, но "есть ясно идентифицируемые вещи, которые Рижская дума должна сделать".

"Мне как рижанину невдомек, почему он хочет покинуть пост, когда есть очевидные вещи, которые нужно сделать", - сказал К.Кариньш.

По словам премьера, он как бывший европарламентарий не может представить, какие интересы рижан Н.Ушаков лучше мог бы представлять в другом месте.

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Тэги: ЛАТВИЯ, УШАКОВ, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]