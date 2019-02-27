Туры в Турцию подорожали на 15% в 2019 году - АТОР

Путевки в Турцию у российских туроператоров в 2019 году подорожали не менее чем на 15%, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Турция дорожает буквально каждый день, в том числе, по акциям раннего бронирования. На данный момент туры подорожали в пределах 15%", - сказала М.Ломидзе, связав подорожание с тем, что основные для турецкого туристического рынка страны - Германия и Великобритания активизировались с бронированием турецких отелей.

"При растущем спросе объект размещения повышает стоимость. Кроме того, из-за рекордного турпотока из России в прошлом году отельеры поняли, что нет необходимости в специальных ценах для российского рынка. С 2019 года эти цены пересмотрены", - сообщила М.Ломидзе.

Она добавила, что турпоток из России в Турцию в этом году либо останется на уровне 2018 года, либо вырастет на 4-5%.

Турция по итогам 2018 года приняла почти 6 млн российских туристов, что на 27,3% больше, чем годом ранее. Россияне заняли первое место по численности среди иностранных туристов в стране.