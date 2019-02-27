Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0259 GBR   2.2515 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Туризм 27.02.2019 13:13

Туры в Турцию подорожали на 15% в 2019 году - АТОР

Путевки в Турцию у российских туроператоров в 2019 году подорожали не менее чем на 15%, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Турция дорожает буквально каждый день, в том числе, по акциям раннего бронирования. На данный момент туры подорожали в пределах 15%", - сказала М.Ломидзе, связав подорожание с тем, что основные для турецкого туристического рынка страны - Германия и Великобритания активизировались с бронированием турецких отелей.

"При растущем спросе объект размещения повышает стоимость. Кроме того, из-за рекордного турпотока из России в прошлом году отельеры поняли, что нет необходимости в специальных ценах для российского рынка. С 2019 года эти цены пересмотрены", - сообщила М.Ломидзе.

Она добавила, что турпоток из России в Турцию в этом году либо останется на уровне 2018 года, либо вырастет на 4-5%.

Турция по итогам 2018 года приняла почти 6 млн российских туристов, что на 27,3% больше, чем годом ранее. Россияне заняли первое место по численности среди иностранных туристов в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ТРЕНДЫ, АТОР


Похожие новости


Турция не намерена отступать в вопросе закупок российских С-400 - Эрдоган Песков рассказал, что читает газеты Турции, чтобы не забыть турецкий США оказывают давление на Турцию из-за С-400, но Анкара способна этому противостоять - Песков Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров Шойгу прибудет в понедельник в Турцию для обсуждения ситуации в Сирии, сообщают в Анкаре Турцию в 2018 году посетили почти 40 млн иностранных туристов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]