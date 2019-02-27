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СНГ 27.02.2019 14:49

Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот в 2019 году - Шойгу

Танковый полк и береговой ракетный дивизион будут сформированы на Балтийском флоте (БФ), также до конца текущего года в составе Западного военного округа (ЗВО) появится зенитный ракетный полк мобильного резерва, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с утвержденным планом деятельности в 2019 году в Западном военном округе основные усилия округа будут сосредоточены на выполнении 142 организационных мероприятий", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

Самыми важными из них министр назвал, в частности, формирование зенитного ракетного полка мобильного резерва.

"Эффективность прикрытия военных, государственных объектов на Балтийском операционном направлении увеличится на 40 процентов", - отметил С.Шойгу.

Также среди основных мероприятий 2019 года он назвал формирование танкового полка и берегового ракетного дивизиона на БФ, двух полков в 20 армии и технической ракетной базы округа.

Кроме того, среди основных задач по ЗВО министр назвал завершение строительства военных городков для вновь сформированных 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии. А также - поддержание боевой готовности и боеспособности 23 батальонных тактических групп.

"В рамках Государственной программы вооружения в войска (силы) округа поступят 1 тыс. 272 единицы вооружения, военной и специальной техники", - сказал С.Шойгу.

По его словам, доля современных образцов вооружения доведена в ЗВО до 54%.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ВОЙСКА, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]