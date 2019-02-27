Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот в 2019 году - Шойгу

Танковый полк и береговой ракетный дивизион будут сформированы на Балтийском флоте (БФ), также до конца текущего года в составе Западного военного округа (ЗВО) появится зенитный ракетный полк мобильного резерва, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В соответствии с утвержденным планом деятельности в 2019 году в Западном военном округе основные усилия округа будут сосредоточены на выполнении 142 организационных мероприятий", - сказал С.Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.
Самыми важными из них министр назвал, в частности, формирование зенитного ракетного полка мобильного резерва.
"Эффективность прикрытия военных, государственных объектов на Балтийском операционном направлении увеличится на 40 процентов", - отметил С.Шойгу.
Также среди основных мероприятий 2019 года он назвал формирование танкового полка и берегового ракетного дивизиона на БФ, двух полков в 20 армии и технической ракетной базы округа.
Кроме того, среди основных задач по ЗВО министр назвал завершение строительства военных городков для вновь сформированных 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии. А также - поддержание боевой готовности и боеспособности 23 батальонных тактических групп.
"В рамках Государственной программы вооружения в войска (силы) округа поступят 1 тыс. 272 единицы вооружения, военной и специальной техники", - сказал С.Шойгу.
По его словам, доля современных образцов вооружения доведена в ЗВО до 54%.
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