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СНГ 27.02.2019 15:01

НАТО более чем вдвое увеличила масштабы учений с привлечением Украины и Грузии, что нарушает систему безопасности в мире - Шойгу

Наращивание военного потенциала Североатлантического альянса разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждают РФ принимать ответные меры, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду.

"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", - сказал министр.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]