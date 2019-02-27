НАТО более чем вдвое увеличила масштабы учений с привлечением Украины и Грузии, что нарушает систему безопасности в мире - Шойгу

Наращивание военного потенциала Североатлантического альянса разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждают РФ принимать ответные меры, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду.

"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", - сказал министр.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - подчеркнул он.