Баку исключил фотографа из Польши из «черного списка» по Карабаху, он попросил разрешение на приезд в Азербайджан

МИД Азербайджана исключил гражданина Польши, фотографа Карола Малолепси из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«К.Малолепси обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Обращение К.Малолепси было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что К.Малолепси в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.

«В своем письме К.Малолепси извинился у азербайджанского народа и правительства и попросил разрешение на визит в Азербайджан»,- отмечает МИД.

Ф.Исазаде