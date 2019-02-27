Баку исключил фотографа из Польши из «черного списка» по Карабаху, он попросил разрешение на приезд в Азербайджан

МИД Азербайджана исключил гражданина Польши, фотографа Карола Малолепси из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.
«К.Малолепси обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Обращение К.Малолепси было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство сообщает, что К.Малолепси в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.
«В своем письме К.Малолепси извинился у азербайджанского народа и правительства и попросил разрешение на визит в Азербайджан»,- отмечает МИД.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»