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Карабахский конфликт 27.02.2019 13:24

Баку исключил фотографа из Польши из «черного списка» по Карабаху, он попросил разрешение на приезд в Азербайджан

МИД Азербайджана исключил гражданина Польши, фотографа Карола Малолепси из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«К.Малолепси обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Обращение К.Малолепси было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что К.Малолепси в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.

«В своем письме К.Малолепси извинился у азербайджанского народа и правительства и попросил разрешение на визит в Азербайджан»,- отмечает МИД.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ПОЛЬША, ЧЕРНЫЙ/СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]