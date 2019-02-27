На ужине в Ханое Трампа будут сопровождать госсекретарь и шеф аппарата Белого дома, Ким Чен Ына - вице-председатель КНДР и глава МИД

На рабочем ужине президента США Дональда Трапа и лидера КНДР Ким Чен Ына на саммите в Ханое с американской стороны будут также присутствовать госсекретарь Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвани, сообщают журналисты американского пула.

По их данным, Ким Чен Ына будут сопровождать вице-председатель КНДР Ким Ен Чхоль и министр иностранных дел Ли Ен Хо.

Ужин последует за церемонией встречи лидеров двух стран в ханойском отеле Sofitel Legend Metropole и их последующей краткой беседы в формате "один на один", на что протоколом отводится 20 минут.

Ужин должен начаться в 19:00 по местному времени (15:00 мск) и завершиться через 1 часа 35 минут. Что войдет в меню - пока не ясно, отмечается в сообщениях.

Вместе с тем, как написал в своем "Твиттере" Д.Трамп, "с ужином случилась драма".

По его словам, источник, знакомый с подготовкой к ужину, сообщил телеканалу CNN, что "шеф-повара ведут борьбу за утверждение меню, поскольку официальные представители обеих сторон, а особенно - Белого дома, продолжают корректировать меню, чтобы сделать его крайне простым".