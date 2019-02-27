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Регион 27.02.2019 13:40

Зурабишвили отмечает важность восстановления территориальной целостности Грузии и Азербайджана для развития двух стран

Продолжающая оккупация территорий Грузии и Азербайджана мешает развитию двух стран, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Территориальная целостность наших стран все еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается нашей болезненной раной. Это, с одной стороны, препятствует нашему развитию, с другой же, несмотря на это, на эти трагедии, мы смогли укрепить свое государство, экономику», - отметила С.Зурабишвили в среду в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

По ее словам, Баку и Тбилиси продолжат проводить независимую политику.

С.Зурабишвили отметила важность дальнейшего развития азербайджано-грузинского сотрудничества. «Я очень рада находиться здесь. Потому что нам есть о чем поговорить касательно нашего прошлого и будущего. Наш регион является очень перспективным», - подчеркнула президента Грузии.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]