Зурабишвили отмечает важность восстановления территориальной целостности Грузии и Азербайджана для развития двух стран

Продолжающая оккупация территорий Грузии и Азербайджана мешает развитию двух стран, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили.
«Территориальная целостность наших стран все еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается нашей болезненной раной. Это, с одной стороны, препятствует нашему развитию, с другой же, несмотря на это, на эти трагедии, мы смогли укрепить свое государство, экономику», - отметила С.Зурабишвили в среду в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
По ее словам, Баку и Тбилиси продолжат проводить независимую политику.
С.Зурабишвили отметила важность дальнейшего развития азербайджано-грузинского сотрудничества. «Я очень рада находиться здесь. Потому что нам есть о чем поговорить касательно нашего прошлого и будущего. Наш регион является очень перспективным», - подчеркнула президента Грузии.
Р.Бабаев
Сотрудничество Азербайджана с ЕврАзЭС принесет пользу Баку и Москве - политик
В Азербайджане приговорили к 20 годам лишения свободы армянского диверсанта
Баку исключил фотографа из Польши из «черного списка» по Карабаху, он попросил разрешение на приезд в Азербайджан
Цены на нефть активно растут на сигналах снижения запасов в США, Brent у $66,11 за баррель
Президент Азербайджана предложил провести совместно с Грузией презентацию в Китае по транспорту - Зурабишвили
Дни Азербайджана пройдут в Батуми
Повышение на 50% ежемесячных пособий коснется около 500 тыс. вынужденных переселенцев в Азербайджане
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»