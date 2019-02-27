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СНГ 27.02.2019 15:32

Минск ждет решения Москвы по кредиту для рефинансирования долга на $600 млн - глава Минфина Белоруссии

Белоруссия обратилась к РФ за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, решения о его выделении со стороны правительства России пока нет, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами с Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято", - сказал М.Ермолович журналистам в среду в Минске.

Он уточнил, что речь в договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. "Объем этих платежей составляет $600 млн", - добавил глава Минфина.

Как отметил М.Ермолович, в части стандартных механизмов взаимодействия по данному кредитному соглашению "все отработано, проект решения подготовлен". "Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации", - сказал он.

По информации М.Ермоловича, средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете РФ на 2019 год.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГОСКРЕДИТ, ОЖИДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]