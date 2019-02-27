Минск ждет решения Москвы по кредиту для рефинансирования долга на $600 млн - глава Минфина Белоруссии

Белоруссия обратилась к РФ за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, решения о его выделении со стороны правительства России пока нет, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.
"Мы взаимодействуем с нашими коллегами с Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято", - сказал М.Ермолович журналистам в среду в Минске.
Он уточнил, что речь в договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. "Объем этих платежей составляет $600 млн", - добавил глава Минфина.
Как отметил М.Ермолович, в части стандартных механизмов взаимодействия по данному кредитному соглашению "все отработано, проект решения подготовлен". "Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации", - сказал он.
По информации М.Ермоловича, средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете РФ на 2019 год.
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