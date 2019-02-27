Закрытые ранее аэропорты севернее Дели возобновили работу - Управление гражданской авиации Индии

Аэропорты на севере Индии возобновляют работу "с этого момента", сообщает в среду Главное управление гражданской авиации Индии.

При этом, по его данным, запрет на пролет транзитных международных авиарейсов в районе границы Индии и Пакистана сохраняется.

Кроме того, по данным управления, воздушное пространство Пакистана продолжает оставаться закрытым.

Ранее Индия закрывала воздушное пространство севернее Дели ввиду эскалации напряженности на линии контроля в районе Кашмира.