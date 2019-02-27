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Дальнее зарубежье 27.02.2019 13:59

Закрытые ранее аэропорты севернее Дели возобновили работу - Управление гражданской авиации Индии

Аэропорты на севере Индии возобновляют работу "с этого момента", сообщает в среду Главное управление гражданской авиации Индии.

При этом, по его данным, запрет на пролет транзитных международных авиарейсов в районе границы Индии и Пакистана сохраняется.

Кроме того, по данным управления, воздушное пространство Пакистана продолжает оставаться закрытым.

Ранее Индия закрывала воздушное пространство севернее Дели ввиду эскалации напряженности на линии контроля в районе Кашмира.

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Тэги: ИНДИЯ, АВИАЦИЯ, ПОЛЕТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]