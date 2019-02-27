Цены на нефть в ближайшей перспективе будут относительно высокими - $60-70 за баррель - Алекперов

Цены на нефть в ближайшее время будут относительно высокими - около $60-70 за баррель, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX:LKOH) Вагит Алекперов.

"Они будут относительно высокими - это $60-70", - сказал он.

По его словам, цены на нефть на текущий момент являются комфортными для инвесторов. "Цена сегодня объективно и стимулирует инвестиции, и в то же не является нагрузкой на наших потребителей", - сказал он.