Цены на нефть в ближайшей перспективе будут относительно высокими - $60-70 за баррель - Алекперов

Цены на нефть в ближайшее время будут относительно высокими - около $60-70 за баррель, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX:LKOH) Вагит Алекперов.
"Они будут относительно высокими - это $60-70", - сказал он.
По его словам, цены на нефть на текущий момент являются комфортными для инвесторов. "Цена сегодня объективно и стимулирует инвестиции, и в то же не является нагрузкой на наших потребителей", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»