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ТЭК 27.02.2019 13:59

Цены на нефть в ближайшей перспективе будут относительно высокими - $60-70 за баррель - Алекперов

Цены на нефть в ближайшее время будут относительно высокими - около $60-70 за баррель, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX:LKOH) Вагит Алекперов.

"Они будут относительно высокими - это $60-70", - сказал он.

По его словам, цены на нефть на текущий момент являются комфортными для инвесторов. "Цена сегодня объективно и стимулирует инвестиции, и в то же не является нагрузкой на наших потребителей", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]