Российско-Киргизская межрегиональная конференция, приуроченная к визиту Путина в Бишкек, пройдет 27-28 марта

Восьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция, приуроченная к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию, пройдет 27-28 марта в Бишкеке, сообщает фонд Росконгресс.

Участники конференции обсудят тему "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции". В рамках форума пройдет пленарное заседание и тематические круглые столы.

Организаторами конференции выступают Министерство экономического развития России и Министерство экономики Киргизии при поддержке фонда Росконгресс.

В пресс-службе фонда отметили, что в рамках конференции ожидается подписание серии соглашений, как с участием глав регионов, так и деловых кругов.

Ранее сообщалось, что визит В.Путина в Киргизию намечен на весну. В администрации президента Киргизии сообщали, что визит российского лидера в республику планируется в марте.