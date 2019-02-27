Российско-Киргизская межрегиональная конференция, приуроченная к визиту Путина в Бишкек, пройдет 27-28 марта

Восьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция, приуроченная к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию, пройдет 27-28 марта в Бишкеке, сообщает фонд Росконгресс.
Участники конференции обсудят тему "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции". В рамках форума пройдет пленарное заседание и тематические круглые столы.
Организаторами конференции выступают Министерство экономического развития России и Министерство экономики Киргизии при поддержке фонда Росконгресс.
В пресс-службе фонда отметили, что в рамках конференции ожидается подписание серии соглашений, как с участием глав регионов, так и деловых кругов.
Ранее сообщалось, что визит В.Путина в Киргизию намечен на весну. В администрации президента Киргизии сообщали, что визит российского лидера в республику планируется в марте.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»