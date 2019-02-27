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СНГ 27.02.2019 16:03

Российско-Киргизская межрегиональная конференция, приуроченная к визиту Путина в Бишкек, пройдет 27-28 марта

Восьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция, приуроченная к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию, пройдет 27-28 марта в Бишкеке, сообщает фонд Росконгресс.

Участники конференции обсудят тему "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции". В рамках форума пройдет пленарное заседание и тематические круглые столы.

Организаторами конференции выступают Министерство экономического развития России и Министерство экономики Киргизии при поддержке фонда Росконгресс.

В пресс-службе фонда отметили, что в рамках конференции ожидается подписание серии соглашений, как с участием глав регионов, так и деловых кругов.

Ранее сообщалось, что визит В.Путина в Киргизию намечен на весну. В администрации президента Киргизии сообщали, что визит российского лидера в республику планируется в марте.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]