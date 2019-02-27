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Дальнее зарубежье 27.02.2019 16:17

Трамп назвал своего бывшего адвоката Коэна лжецом в ответ на выдвинутые им обвинения

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его бывший адвокат Майкл Коэн является лжецом и мошенником, который пытается распространением недостоверной информации снизить для себя тюремный срок.

"Майкл Коэн был одним из многих адвокатов, которые представляли меня (к сожалению). У него были и другие клиенты. Он был просто лишен лицензии Верховным судом штата за ложь и мошенничество. Он делал плохие вещи, не связанные с Трампом. Он лжет, чтобы сократить срок своего своего тюремного заключения", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

The New York Times распространила заявление М.Коэна, где он называет Д.Трампа "расистом, аферистом и мошенником", приводя соответствующие свидетельства.

Так, М.Коэн заявил, что Д.Трамп якобы заранее знал о планировавшейся хакерской атаке на компьютеры Демократической партии в ходе предвыборной кампании и одобрил ее.

По словам М.Клоэна, Д.Трамп в приватных беседах допускал высказывания расистской направленности, по его заданию оплачивал молчание женщин, с кем у Д.Трампа были интимные отношения, уже в ходе избирательной кампании продолжал вести переговоры с Москвой о строительстве "Башни Трампа", приводит другие примеры своей характеристики, данной президенту.

На 27 февраля, то есть, на день начала американо-северокорейского саммита, запланированы показания М.Коэна в американском конгрессе.

В связи с этим сын президента - Дональд Трамп-младший заявил телеканалу Fox News, что демократы специально приурочили показания М.Коэна к саммиту.

По словам Д.Трампа-младшего, демократы предпринимают попытки "контрпрограммировать тот прогресс", которого можно достичь на встрече во Вьетнаме, и что это является свидетельством "презрения", которое они испытывают к президенту.

Он также сказал, что это доказывает, что демократы больше заинтересованы в получении политических очков, чем в национальной безопасности, пытаясь "загнать в тупик" переговоры по денуклеаризации.

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Тэги: США, ТРАМП, ОБВИНЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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