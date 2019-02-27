Алекперов примет участие в совещании Минэнерго по ОПЕК+ 1 марта, а 18 марта посетит Баку

Глава" "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов планирует принять участие в совещании Минэнерго РФ по теме сделки ОПЕК+ 1 марта, а 18 марта посетит Баку во время заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли "ЛУКОЙЛ" 1 марта принять участие в совещании в Минэнерго РФ по сделке ОПЕК+, В.Алекперов сказал: "Да".

"И я, наверное, буду также принимать участие 18 марта во встрече министров нефти в Баку", - добавил он.