Трамп назвал ложными сообщения о его готовности на уступки Пхеньяну

Президент США Дональд Трамп, находящийся в Ханое для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, опроверг утверждения некоторых СМИ о том, что в ходе переговоров готов пойти на уступки Северной Корее в обмен на обещания денуклеаризации.

"Ложными являются сообщения (предположения) по поводу моих намерений в отношении Северной Кореи", - написал он в "Твиттере".

Он продолжил: "Ким Чен Ын и я постараемся поработать напряженно, чтобы договориться о чем-то, что обеспечит денуклеаризацию и затем превратит Северную Коею в экономическую супердержаву".

"Думаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезными!", - заявил Д.Трамп.