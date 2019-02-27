Президенты Азербайджана и Грузии на переговорах в Баку обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта - Алиев

Региональные энергетические и транспортные проекты приносят большую пользу для развития Азербайджана, Грузии и Турции, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Мы сегодня на переговорах с Саломе Зурабишвили обсудили проекты в сфере транспорта и энергетики. Реализация совместных энергетических проектов служит значительному развитию Азербайджана, Грузии и Турции. Большую пользу нашим странам приносит также и сотрудничество в транспортной сфере», - подчеркнул И.Алиев, выступая с совместным с президентом Грузии заявлением для прессы, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, президент Азербайджана отметил успешную реализацию проекта «Южного газового коридора» (ЮГК). «Это наиболее крупный инфраструктурный проект в регионе. До завершения реализации ЮГК осталось немного времени. Прошлый год был очень важным для реализации этого проекта», - подчеркнул он, добавив, что в 2018 году состоялось официальное открытие ЮГК и Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP).

По его словам, в настоящее время по TANAP осуществляются газовые поставки в Турцию.

При этом он подчеркнул, что постоянно увеличивается число стран, вовлеченных в энергетические региональные проекты.

И.Алиев подчеркнул, что большое внимание в переговорах было уделено сотрудничеству в сфере транспорта.

«В результате открытия полтора года назад железной дороги Баку-Тбилиси-Карс сегодня увеличились и продолжают расти объемы грузов, проходящих через территории наших стран. Мы пока еще находимся на первой стадии реализации этого проекта, но, тем не менее, уже видим пользу от него, и увеличивающиеся грузоперевозки позволяют утверждать, что мы на верном пути», - отметил президент.

И.Алиев выразил уверенность, что проведенные после открытия БТК переговоры с соседними государствами, в том числе и с расположенными восточнее Каспийского моря, позволят увеличить объемы грузоперевозок по этой железной дороге.

«Это наш общий проект. В его реализации опять основную роль сыграл традиционный трехсторонний формат сотрудничества – Азербайджан, Грузия и Турция, а сейчас количество сотрудничающих стран растет», - сказал президент.

Р.Бабаев