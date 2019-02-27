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Транспорт и связь 27.02.2019 14:47

Азербайджан и Казахстан создадут рабгруппу для развития сотрудничества для увеличения грузоперевозок

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO)и АО «НК «Қазақстан темір жолы»(КТЖ) создадут рабочую группу для развития двухстороннего сотрудничества, говорится в сообщении пароходства.

Вопросы логистики и грузоперевозок на Каспии обсудили глава ASCO Pауф Велиев и руководитель КТЖ Сауат Мынбаев в среду в Баку.

«Стороны обсудили транспортные маршруты, пролегающие через Каспий и территорию Азербайджана, в том числе Транскаспийский международный транспортный маршрут. Р.Велиев отметил, что ASCO постоянно обновляет свой флот и намерен продолжить эту стратегию для обеспечения перевозок увеличивающихся объемов грузов на Каспии», - говорится в информации.

С.Мынбаев, в свою очередь, выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества между ASCO и КТЖ.

«Стороны договорились о дальнейшем обсуждении вопросов грузоперевозок, логистики и двухстороннего сотрудничества в формате рабочей группы», - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАРОХОДСТВО, КТЖ, РАБГРУППА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]