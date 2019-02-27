Азербайджан и Казахстан создадут рабгруппу для развития сотрудничества для увеличения грузоперевозок

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO)и АО «НК «Қазақстан темір жолы»(КТЖ) создадут рабочую группу для развития двухстороннего сотрудничества, говорится в сообщении пароходства.
Вопросы логистики и грузоперевозок на Каспии обсудили глава ASCO Pауф Велиев и руководитель КТЖ Сауат Мынбаев в среду в Баку.
«Стороны обсудили транспортные маршруты, пролегающие через Каспий и территорию Азербайджана, в том числе Транскаспийский международный транспортный маршрут. Р.Велиев отметил, что ASCO постоянно обновляет свой флот и намерен продолжить эту стратегию для обеспечения перевозок увеличивающихся объемов грузов на Каспии», - говорится в информации.
С.Мынбаев, в свою очередь, выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества между ASCO и КТЖ.
«Стороны договорились о дальнейшем обсуждении вопросов грузоперевозок, логистики и двухстороннего сотрудничества в формате рабочей группы», - отмечается в сообщении.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»