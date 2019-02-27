В МИД Индии заявляют об уничтожении одного пакистанского самолета и о потере одного индийского

В результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет, заявили в среду в Министерстве иностранных дел республики.

"В ответ на контртеррористические действия (Индии против боевиков в Кашмире - ИФ) этим утром Пакистан использовал свои ВВС, чтобы атаковать военные объекты на индийской стороне (границы - ИФ). Благодаря нашей высокой степени готовности и бдительности попыткам Пакистана успешно помешали", - цитирует сайт издание "Таймс оф Индиа" заявление МИД.

"В ходе воздушного инцидента один истребитель ВВС Пакистана был сбит МиГ-21 ВВС Индии", - говорится далее в заявлении.

В то же время в МИД подтвердили потерю одного МиГ-21 и пропажу пилота. В министерстве добавили, что проверяют информацию о задержании пилота пакистанскими властями.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также они проинформировали о задержании двух сбитых индийских пилотов.

Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.