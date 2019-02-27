Медведев обсудил с Эрдоганом российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество

Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, обсудил с ним торгово-экономическое сотрудничество.

О телефонном разговоре Д.Медведева и президента Турции сообщает пресс-служба правительства РФ.

Во время беседы были затронуты отдельные вопросы российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора председатель правительства РФ пожелал президенту Турции дальнейших успехов.