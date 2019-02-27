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Регион 27.02.2019 14:53

Медведев обсудил с Эрдоганом российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество

Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, обсудил с ним торгово-экономическое сотрудничество.

О телефонном разговоре Д.Медведева и президента Турции сообщает пресс-служба правительства РФ.

Во время беседы были затронуты отдельные вопросы российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора председатель правительства РФ пожелал президенту Турции дальнейших успехов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]