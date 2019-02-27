Турция призвала Индию и Пакистан к сдержанности

Турция выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном и готова помочь в урегулировании сложностей в отношениях двух стран, заявил в среду глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Турция обеспокоена напряженностью. Призывает стороны к здравомыслию и сдержанности. Турция готова внести вклад в снижение напряженности между Пакистаном и Индией", - приводит слова М.Чавушоглу Анатолийское агентство новостей.
По его словам, Анкара готова "способствовать разрядке напряженности между Пакистаном и Индией".
Индийское агентство ANI передавало, что в среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад благодаря действиям индийской авиации. По его данным, один пакистанский истребитель был сбит.
В то же время представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета. Как он утверждает в Twitter, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления. Судьба еще двоих индийских пилотов неизвестна.
Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.
Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.
Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.
СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту.
Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.
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