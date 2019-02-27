Меркель и Макрон проведут встречу для обсуждения Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут в среду переговоры в Париже, сообщает агентство Associated Press.

Основной темой встречи станет выход Великобритании из ЕС, а также другие вопросы, касающиеся стран-членов Евросоюза, и проблемы взаимоотношений с США.

Лидеры ФРГ и Франции проводят переговоры на следующий день после того, как британский премьер Тереза Мэй заявила о намерении провести второе голосование в парламенте по соглашению о выходе Британии из ЕС, отмечает АП.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, он может состояться как со сделкой с Брюсселем, так и без нее.