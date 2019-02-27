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Дальнее зарубежье 27.02.2019 17:01

Меркель и Макрон проведут встречу для обсуждения Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут в среду переговоры в Париже, сообщает агентство Associated Press.

Основной темой встречи станет выход Великобритании из ЕС, а также другие вопросы, касающиеся стран-членов Евросоюза, и проблемы взаимоотношений с США.

Лидеры ФРГ и Франции проводят переговоры на следующий день после того, как британский премьер Тереза Мэй заявила о намерении провести второе голосование в парламенте по соглашению о выходе Британии из ЕС, отмечает АП.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, он может состояться как со сделкой с Брюсселем, так и без нее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]