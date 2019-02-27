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Дальнее зарубежье 27.02.2019 15:19

Премьер Пакистана призвал Индию к диалогу и заявил о готовности дать отпор агрессии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан после инцидента в регионе Кашмира, заявил о готовности как вести диалог с Индией, так и предпринять ответные действия в случае агрессивных действий Индии.

"Давайте откроем путь для переговоров и решим все нерешенные вопросы", - сказал премьер в обращении к народу.

При этом он напомнил, что Исламабад предлагал Дели помощь в расследовании теракта 14 февраля в округе Пулвама индийского штата Джамму и Кашмир, который унес жизни более 40 сотрудников индийских служб безопасности.

В то же время премьер пообещал в случае необходимости проявить твердость.

"Никакая суверенная страна не может позволить другой стране стать судьей, судом присяжных и палачом. Поэтому я показал Индии, что в случае агрессии у нас не будет другого варианта, как ответить", - подчеркнул он.

И.Хан напомнил, что ранее в среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. Премьер отметил, что пакистанские военные в ходе своих операций также гарантировали отсутствие жертв и случайного ущерба.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира; при этом они проинформировали о задержании двух индийских пилотов. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ИНДИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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