Германия продлила действие контракта главы Бундесбанка Вайдмана еще на 8 лет

Правительство Германии продлило срок контракта нынешнего председателя Бундесбанка Йенса Вайдмана, истекающий в конце апреля 2019 года, еще на восемь лет.

Это решение требует официального одобрения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, говорится в заявлении правительства.

Й.Вайдман считается одним из кандидатов на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Срок полномочий нынешнего председателя ЕЦБ Марио Драги истекает ближе к концу 2019 года, и выбор нового главы будет сделан в ноябре.

Й.Вайдман возглавил Бундесбанк в 2011 году, став самым молодым председателем центробанка Германии. Он придерживается довольно жесткой позиции, не одобряя политику кредитно-денежного стимулирования, в связи с чем завоевал уважение в Германии, но подвергался критике со стороны М.Драги, считающего Й.Вайдмана слишком неуступчивым.

Некоторое время назад Й.Вайдман считался главным кандидатом на пост главы ЕЦБ, однако его шансы ухудшились после того, как Европейская народная партия выдвинула своего лидера Манфреда Вебера, представителя Германии, на пост председателя Еврокомиссии.

Эксперты считают маловероятным, что государства Евросоюза допустят, чтобы представители Германии занимали сразу два столь важных поста. Однако у Й.Вайдмана может вновь появиться шанс, если кандидатура М.Вебера на майских выборах в Европарламент будет отвергнута.

Й.Вайдман имеет опыт работы в Международном валютном фонде, а в период с 2006 по 2011 год был советником канцлера Германии Ангелы Меркель.

За 20 лет существования ЕЦБ его ни разу не возглавлял представитель Германии.