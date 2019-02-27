Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0259 GBR   2.2515 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Дальнее зарубежье 27.02.2019 15:35

Германия продлила действие контракта главы Бундесбанка Вайдмана еще на 8 лет

Правительство Германии продлило срок контракта нынешнего председателя Бундесбанка Йенса Вайдмана, истекающий в конце апреля 2019 года, еще на восемь лет.

Это решение требует официального одобрения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, говорится в заявлении правительства.

Й.Вайдман считается одним из кандидатов на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Срок полномочий нынешнего председателя ЕЦБ Марио Драги истекает ближе к концу 2019 года, и выбор нового главы будет сделан в ноябре.

Й.Вайдман возглавил Бундесбанк в 2011 году, став самым молодым председателем центробанка Германии. Он придерживается довольно жесткой позиции, не одобряя политику кредитно-денежного стимулирования, в связи с чем завоевал уважение в Германии, но подвергался критике со стороны М.Драги, считающего Й.Вайдмана слишком неуступчивым.

Некоторое время назад Й.Вайдман считался главным кандидатом на пост главы ЕЦБ, однако его шансы ухудшились после того, как Европейская народная партия выдвинула своего лидера Манфреда Вебера, представителя Германии, на пост председателя Еврокомиссии.

Эксперты считают маловероятным, что государства Евросоюза допустят, чтобы представители Германии занимали сразу два столь важных поста. Однако у Й.Вайдмана может вновь появиться шанс, если кандидатура М.Вебера на майских выборах в Европарламент будет отвергнута.

Й.Вайдман имеет опыт работы в Международном валютном фонде, а в период с 2006 по 2011 год был советником канцлера Германии Ангелы Меркель.

За 20 лет существования ЕЦБ его ни разу не возглавлял представитель Германии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСБАНК, ГЛАВА, КОНТРАКТ


Похожие новости


Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2012-2013 гг.

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]