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СНГ 27.02.2019 15:33

Летевший в Таиланд борт Azur Air сел в Екатеринбурге из-за закрытия воздушного пространства Пакистана

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Санкт-Петербурга на Краби (Таиланд), приземлился в Екатеринбурге, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"Самолет приземлился в 15:26", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании агентству сообщили, что самолет изменил направление в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана.

"В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, с целью обеспечения безопасности полетов командиры воздушных судов рейсов ZF-7747 Москва - Фукуок и ZF-7833 Санкт-Петербург - Краби приняли решение вернуться на территорию России", - сказал сотрудник пресс-службы, уточнив, что местом посадки является аэропорт Екатеринбурга.

В пресс-службе авиакомпании добавили, что после замены экипажей пассажиры продолжат полет к местам отдыха другим безопасным и согласованным с авиационными властями маршрутом.

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Тэги: ЕКАТЕРИНБУРГ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]