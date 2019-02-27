Летевший в Таиланд борт Azur Air сел в Екатеринбурге из-за закрытия воздушного пространства Пакистана

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Санкт-Петербурга на Краби (Таиланд), приземлился в Екатеринбурге, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
"Самолет приземлился в 15:26", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе авиакомпании агентству сообщили, что самолет изменил направление в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана.
"В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, с целью обеспечения безопасности полетов командиры воздушных судов рейсов ZF-7747 Москва - Фукуок и ZF-7833 Санкт-Петербург - Краби приняли решение вернуться на территорию России", - сказал сотрудник пресс-службы, уточнив, что местом посадки является аэропорт Екатеринбурга.
В пресс-службе авиакомпании добавили, что после замены экипажей пассажиры продолжат полет к местам отдыха другим безопасным и согласованным с авиационными властями маршрутом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»