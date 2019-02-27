Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0259 GBR   2.2515 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Регион 27.02.2019 15:34

Рухани поздравил Пашиняна с переменами в Армении, отметил дружеский характер ирано-армянских отношений

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече в Тегеране с главой армянского правительства Николом Пашиняном заявил о желании иранской стороны развивать отношения с Арменией, поздравил премьер-министра с демократическими переменами в стране.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Х.Рухани поздравил Н.Пашиняна с "произошедшими в Армении изменениями демократическим путем".

Президент Ирана отметил, что "наши исторические связи всегда были дружественными и мы желаем еще более укрепить и развить их".

"Иран всегда желает иметь хорошие отношения с соседями, в частности, с Арменией. Уверен, что ваш визит будет содействовать укреплению политических, экономических и гуманитарных отношений", - сказал Х.Рухани, слова которого приводит пресс-служба армянского правительства.

В свою очередь премьер-министр Армении отметил, что в произошедших в республике изменениях не были вовлечены внешние силы.

"Это принципиальный пункт для восприятия произошедших процессов", - сказал Н.Пашинян.

Он отметил, что посещает Иран в третий раз, на этот в качестве премьер-министра.

Президент Ирана заявил на встрече, что "политическая воля сторон достаточна, чтобы двусторонние отношения продолжали углубляться".

Х.Рухани и Н.Пашинян обсудили программу строительства третьей высоковольтной ЛЭП между Ираном и Арменией, реализацию программы строительства Мегринской ГЭС, в качестве важных сфер сотрудничества заявили о необходимости развития международных транспортных коридоров, о возможном участии Ирана в строительстве отдельных участков транспортного коридора Север-Юг, отметили в пресс-службе.

"Было отмечено, что объемы двустороннего товарооборота не соответствуют уровню политических отношений. Н.Пашинян представил действия правительства, направленные на улучшение инвестиционного климата. Стороны отметили, что соглашение ЕАЭС-Иран создаст новые возможности для стимулирования торгово-экономических отношений Армении и Ирана. Премьер Армении и президент Ирана договорились о проведении заседания армяно-иранской межправкомиссии летом текущего года", - сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Согласно сообщению, Н.Пашинян отметил, что армяно-иранское сотрудничество содействует укреплению мира и стабильности в регионе, и Армения "высоко ценит сбалансированную позицию Ирана в вопросе карабахского урегулирования".

"Н.Пашинян и Х.Роухани сошлись во мнении, что всеобъемлющее урегулирования конфликта возможно лишь мирным путем в формате Минской группы ОБСЕ", - отметили в правительстве Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]