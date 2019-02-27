Рухани поздравил Пашиняна с переменами в Армении, отметил дружеский характер ирано-армянских отношений

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече в Тегеране с главой армянского правительства Николом Пашиняном заявил о желании иранской стороны развивать отношения с Арменией, поздравил премьер-министра с демократическими переменами в стране.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Х.Рухани поздравил Н.Пашиняна с "произошедшими в Армении изменениями демократическим путем".

Президент Ирана отметил, что "наши исторические связи всегда были дружественными и мы желаем еще более укрепить и развить их".

"Иран всегда желает иметь хорошие отношения с соседями, в частности, с Арменией. Уверен, что ваш визит будет содействовать укреплению политических, экономических и гуманитарных отношений", - сказал Х.Рухани, слова которого приводит пресс-служба армянского правительства.

В свою очередь премьер-министр Армении отметил, что в произошедших в республике изменениях не были вовлечены внешние силы.

"Это принципиальный пункт для восприятия произошедших процессов", - сказал Н.Пашинян.

Он отметил, что посещает Иран в третий раз, на этот в качестве премьер-министра.

Президент Ирана заявил на встрече, что "политическая воля сторон достаточна, чтобы двусторонние отношения продолжали углубляться".

Х.Рухани и Н.Пашинян обсудили программу строительства третьей высоковольтной ЛЭП между Ираном и Арменией, реализацию программы строительства Мегринской ГЭС, в качестве важных сфер сотрудничества заявили о необходимости развития международных транспортных коридоров, о возможном участии Ирана в строительстве отдельных участков транспортного коридора Север-Юг, отметили в пресс-службе.

"Было отмечено, что объемы двустороннего товарооборота не соответствуют уровню политических отношений. Н.Пашинян представил действия правительства, направленные на улучшение инвестиционного климата. Стороны отметили, что соглашение ЕАЭС-Иран создаст новые возможности для стимулирования торгово-экономических отношений Армении и Ирана. Премьер Армении и президент Ирана договорились о проведении заседания армяно-иранской межправкомиссии летом текущего года", - сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Согласно сообщению, Н.Пашинян отметил, что армяно-иранское сотрудничество содействует укреплению мира и стабильности в регионе, и Армения "высоко ценит сбалансированную позицию Ирана в вопросе карабахского урегулирования".

"Н.Пашинян и Х.Роухани сошлись во мнении, что всеобъемлющее урегулирования конфликта возможно лишь мирным путем в формате Минской группы ОБСЕ", - отметили в правительстве Армении.