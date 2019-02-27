Рухани рассчитывает на прогресс в сотрудничестве между Ираном и Арменией в условиях санкций США

Президент Ирана Хасан Роухани надеется на развитие отношений с Арменией в условиях американских санкций.
"Мы достигли хороших договоренностей по разным направлениям. Надеемся, что станем свидетелями развития существующих хороших отношений с Арменией. Мы выразили удовлетворение в связи с позицией Армении по вопросу несправедливых санкций в отношении Ирана", - сказал Х.Рухани на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в среду в Тегеране.
"Цель наших двух стран - продвигать работу в наших интересах и не позволить, чтобы какая-либо третья страна вмешивалась в эти работу и сотрудничество", - заявил президент Ирана.
По его словам, существует большой потенциал в развитии экономических отношений между двумя странами.
"Иран выразил готовность участвовать в программе строительства транспортного коридора Север-Юг. Обсудили также сотрудничество в сфере сельского хозяйства, информационных технологий. Выражаем нашу готовность развивать связи в этом направлении", - отметил Х.Рухани.
По его словам, в контексте сотрудничества с Арменией в электроэнергетической сфере была рассмотрена возможность формата трехстороннего сотрудничества с участием Грузии и четырехстороннего - с участием России.
"Мы также выразили готовность Ирана увеличить объем поставок газа в Армению. Готовы также к сотрудничеству в трехстороннем формате - экспортировать газ в Грузию", - отметил Х.Рухани.
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