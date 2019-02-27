Лидер КНДР уверен, что встреча с президентом США принесет результаты

Председатель КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность, что саммит с президентом США Дональдом Трампом в Ханое принесет результат.

"Я уверен, что на этой встречи будет достигнут определенный результат", - сказал северокорейский лидер журналистам в преддверии встречи с Д.Трампом.

При этом Ким Чен Ын пообещал сделать все от него зависящее на встрече с американским коллегой.