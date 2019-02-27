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Дальнее зарубежье 27.02.2019 15:57

США готовы содействовать развитию экономического потенциала КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности своей страны содействовать развитию в том числе экономического потенциала Северной Кореи.

"Я хотел бы повторить то, что я говорил много раз в прессе, а также всем, кто хочет это слушать. Ваша страна обладает огромным экономическим потенциалом, просто невероятным и неограниченным. И я считаю, что у вас прекрасное будущее. Я жду с нетерпением, чтобы увидеть, как это произойдет и помочь этому будущему произойти. И мы поможем такому будущему произойти", - сказал он перед началом встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫНом.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]