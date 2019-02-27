США готовы содействовать развитию экономического потенциала КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности своей страны содействовать развитию в том числе экономического потенциала Северной Кореи.

"Я хотел бы повторить то, что я говорил много раз в прессе, а также всем, кто хочет это слушать. Ваша страна обладает огромным экономическим потенциалом, просто невероятным и неограниченным. И я считаю, что у вас прекрасное будущее. Я жду с нетерпением, чтобы увидеть, как это произойдет и помочь этому будущему произойти. И мы поможем такому будущему произойти", - сказал он перед началом встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫНом.