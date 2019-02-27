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Регион 27.02.2019 17:35

Премьер Армении рассчитывает, что соглашение между ЕАЭС и Ираном позволит увеличить двусторонний товарооборот

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном откроет новые возможности для увеличения объемов товарооборота между Ереваном и Тегераном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Для нас важно, что соглашение проходит процесс ратификации в парламентах. По всей видимости, документ вступит в силу в период нашего председательства в ЕАЭС. Это откроет новые возможности для увеличения объемов нашего товарооборота", - сказал Н.Пашинян на брифинге по итогам переговоров с президентом Ирана в Тегеране в среду.

По его словам, в вопросе возможного увеличения объемов поставок иранского газа в Армению "важно прийти к общему знаменателю по цене".

"Это принципиально важный вопрос в контексте привлекательности сделки. Надеемся, что наши представители проведут эффективные переговоры в этом направлении", - отметил Н.Пашинян.

Он заявил, что необходимо реализовывать программы регионального сотрудничества.

"Армения готова стать транзитной страной для иранского газа. Создание энергетического коридора также имеет большое значение. Для решения этих вопросов есть политическая воля, надеемся, что в процессе переговоров процесс реализации проектов будет осуществлен успешно", - сказал Н.Пашинян.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, по итогам переговоров представители армянской и иранской делегаций подписали меморандумы о взаимопонимании.

Документы подписаны между министерством экономического развития и инвестиций Армении и институтом стандартов и промышленных исследований Ирана, а также между министерством экономического развития и инвестиций Армении и верховным советом Ирана по свободной торговле, промышленным и специальным экономическим зонам.

Меморандумы подписали министры иностранных дел Армении и Ирана Зограб Мнацаканян и Джавад Зариф.

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Тэги: ИРАН, АРМЕНИЯ, ЕАЭС, ПАШИНЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]