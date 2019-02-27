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Транспорт и связь 27.02.2019 16:12

Президент Азербайджана предложил провести совместно с Грузией презентацию в Китае по транспорту - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила азербайджанского коллегу Ильхама Алиева принять участие в Батумской конференции Грузия-ЕС, посвященной 10-летию партнерства Тбилиси и Брюсселя.

«Я пригласила господина президента (Ильхама Алиева – ИФ) на Батумскую конференцию. Это конференция, посвященная 10-летию нашего партнерства с Европейским Союзом»,- сказала С.Зурабишвили в среду в Баку, выступая с И.Алиевым с совместным заявлением для прессы.

По ее словам, на конференции «основной темой обсуждений будет вопрос транспорта». «Мы можем здесь продемонстрировать свои общие взгляды»,- отметила она.

По ее словам, в ходе встречи с И.Алиевым азербайджанский лидер предложил провести совместную презентацию транспортных возможностей в Китае. «Это все важно для реализации нашего потенциала и перспектив. Уверена, что это не только перспектива, это важно для нашего будущего»,- отметила она.

Грузинский президент также отметила, что в повестке Баку и Тбилиси – реализация крупномасштабных проектов. «Совместными усилиями реализовали крупномасштабные проекты. Мы показали всему миру, что этот регион является центральным, этот коридор является стабильным и в регион возможны крупные инвестиции. Сегодня нашей целью является целью внесение на повестку крупномасштабных проектов»,- отметила С.Зурабишвили.

Она подчеркнула, что транспортные коридоры являются основополагающим в сотрудничестве Азербайджана и Грузии. «Соединение Европы и Азии является важным, и мы идем по этому пути. Но мы еще не развили все возможности. Это самый короткий путь. Но мы еще не полностью развили все возможности этого пути»,- отметила она.

С.Зурабишвили подчеркнула важность решения транспортных вопросов в Каспийском море. «Транспортные вопросы в Каспийском море должны быть реализованы полностью. В свою очередь, мы при поддержке Европейского Союза работаем над возможностями в Черном море. Мы хотим развить отношения с портами Румынии и Болгарии. Мы готовы привлечь в этом направлении совместные с Азербайджаном инвестиции, и мы должны до конца воспользоваться этими возможностями», - отметила С.Зурабишвили.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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