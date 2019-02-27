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ТЭК 27.02.2019 16:16

Цены на нефть активно растут на сигналах снижения запасов в США, Brent у $66,11 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в среду на данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США на прошлой неделе.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 увеличилась на $0,9 (1,38%) - до $66,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,01 (1,82%), до $56,51 за баррель.

Как сообщил накануне API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 16:30 . Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

Тем временем аналитики компании Phillip Futures ожидают роста волатильности нефтяного рынка в ближайшее время на опасениях по поводу увеличения запасов топлива в Штатах в будущем и вероятности новых послаблений на импорт нефти из Ирана со стороны Вашингтона.

Также эксперты полагают, что президент США Дональд Трамп может сделать новые заявления с критикой высоких цен на нефть, поскольку его администрация с трудом пытается сдержать подорожание бензина.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]