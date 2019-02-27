Исламабад поднял в воздух два беспилотника на севере страны

После инцидента над Кашмиром между пакистанскими и индийскими истребителями в среду Исламабад поднял в воздух два ударных беспилотника, которые осуществляют патрулирование на севере страны, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Тем временем, на севере Индии осуществляет полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС страны.

Как сообщалось, в среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад.

МИД Индии сообщил о том, истребитель МиГ-21 сбил один из пакистанских самолетов и подтвердил потерю одного МиГ-21, а также пропажу пилота.

Со своей стороны власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также они проинформировали о задержании двух сбитых индийских пилотов.