Сотрудничество Азербайджана с ЕврАзЭС принесет пользу Баку и Москве - политик

Поступательное развитие азербайджано-российских связей обусловлено высоким уровнем взаимоотношений между президентами двух стран Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, считает первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Михаил Емельянов.

«Надо понимать, что залог такого поступательного движения, это личности двух президентов, которые очень адекватно оценивают национальные интересы наших стран… Тут совершенно очевидно: и Азербайджан, и Россия - это суверенные государства, и для Путина, и для Алиева суверенитет на первом месте», - сказал М.Емельянов в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, лидеров двух государств объединяет, в частности, то, что в вопросах сотрудничества с транснациональными компаниями, И.Алиев и В.Путин во главу угла ставят, прежде всего, национальные интересы. «И мы, и Азербайджан работаем с транснациональными компаниями. Но, в первую очередь, важно, какая доля остается в стране», - отметил депутат.

М.Емельянов добавил, что в настоящее время ведутся консультации по сотрудничеству в формате Азербайджан-ЕврАзЭС. «По имеющейся у меня информации, ведутся консультации по сотрудничеству в формате Азербайджан-ЕврАзЭС. Это может быть плюсом для Азербайджана, и для Российской Федерации, потому что наши экономики уже тесно переплетены. Поэтому освобождение от таможенных барьеров, согласование политики в области фитосанитарного контроля и т.д., конечно, облегчило бы взаимный экспорт и импорт», - сказал зампред комитета Госдумы.

Полностью с текстом интервью с М.Емельяновым можно ознакомиться по ссылке http://interfax.az/view/758716.

Р.Бабаев