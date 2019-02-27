Сотрудничество Азербайджана с ЕврАзЭС принесет пользу Баку и Москве - политик

Поступательное развитие азербайджано-российских связей обусловлено высоким уровнем взаимоотношений между президентами двух стран Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, считает первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Михаил Емельянов.
«Надо понимать, что залог такого поступательного движения, это личности двух президентов, которые очень адекватно оценивают национальные интересы наших стран… Тут совершенно очевидно: и Азербайджан, и Россия - это суверенные государства, и для Путина, и для Алиева суверенитет на первом месте», - сказал М.Емельянов в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, лидеров двух государств объединяет, в частности, то, что в вопросах сотрудничества с транснациональными компаниями, И.Алиев и В.Путин во главу угла ставят, прежде всего, национальные интересы. «И мы, и Азербайджан работаем с транснациональными компаниями. Но, в первую очередь, важно, какая доля остается в стране», - отметил депутат.
М.Емельянов добавил, что в настоящее время ведутся консультации по сотрудничеству в формате Азербайджан-ЕврАзЭС. «По имеющейся у меня информации, ведутся консультации по сотрудничеству в формате Азербайджан-ЕврАзЭС. Это может быть плюсом для Азербайджана, и для Российской Федерации, потому что наши экономики уже тесно переплетены. Поэтому освобождение от таможенных барьеров, согласование политики в области фитосанитарного контроля и т.д., конечно, облегчило бы взаимный экспорт и импорт», - сказал зампред комитета Госдумы.
Полностью с текстом интервью с М.Емельяновым можно ознакомиться по ссылке http://interfax.az/view/758716.
Р.Бабаев
Цены на нефть активно растут на сигналах снижения запасов в США, Brent у $66,11 за баррель
Президент Азербайджана предложил провести совместно с Грузией презентацию в Китае по транспорту - Зурабишвили
Дни Азербайджана пройдут в Батуми
Повышение на 50% ежемесячных пособий коснется около 500 тыс. вынужденных переселенцев в Азербайджане
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
В МИД Индии заявляют об уничтожении одного пакистанского самолета и о потере одного индийского
Трамп назвал ложными сообщения о его готовности на уступки Пхеньяну
Президент США и лидер КНДР по завершении краткой встречи приступили к ужину
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»