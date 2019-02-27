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Дальнее зарубежье 27.02.2019 16:31

Президент США и лидер КНДР по завершении краткой встречи приступили к ужину

Президент США Дональд Трамп и лидер Ким Чен Ын в среду после короткой личной встречи в Ханое перешли к ужину, сообщает американский телеканал CBS.

Также за столом присутствуют госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни.

По словам корреспондента CBS, Д.Трамп, по-видимому, пребывал в хорошем расположении духа и задал вопрос журналистам: "Все хорошо проводят время?"

Президент заявил журналистам, что ужин не продлится долго, потому что у него и Ким Чен Ына "завтра будет загруженный день".

В то же время Д.Трамп выразил надежду на то, что переговоры в итоге приведут к "чудесной ситуации". Он вновь охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном как "очень особенные".

"Увидимся завтра", - добавил Д.Трамп.

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Тэги: США, КНДР, ЛИДЕРЫ, УЖИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]