Президент США и лидер КНДР по завершении краткой встречи приступили к ужину

Президент США Дональд Трамп и лидер Ким Чен Ын в среду после короткой личной встречи в Ханое перешли к ужину, сообщает американский телеканал CBS.

Также за столом присутствуют госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни.

По словам корреспондента CBS, Д.Трамп, по-видимому, пребывал в хорошем расположении духа и задал вопрос журналистам: "Все хорошо проводят время?"

Президент заявил журналистам, что ужин не продлится долго, потому что у него и Ким Чен Ына "завтра будет загруженный день".

В то же время Д.Трамп выразил надежду на то, что переговоры в итоге приведут к "чудесной ситуации". Он вновь охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном как "очень особенные".

"Увидимся завтра", - добавил Д.Трамп.