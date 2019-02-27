Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0259 GBR   2.2515 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.50 0.02 Brent 65.21 0.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Мар 10° 2 Мар

Культура 27.02.2019 16:32

Дни Азербайджана пройдут в Батуми

Многонациональность и многоконфенсиональность являются достоянием Азербайджана и Грузии, заявил президент Ильхам Алиев.

«Проживающие в Азербайджане грузины и азербайджанцы в Грузии играют очень важную роль в развитии наших связей. Грузия и Азербайджан являются многонациональными, многоконфессиональными странами. Это наше большое достояние», - подчеркнул И.Алиев, выступая с совместным с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявлением для прессы.

По его словам, в Азербайджане и Грузии представители всех народов чувствуют себя комфортно. «Это очень значительный фактор сегодняшнего и будущего развития наших стран», - сказал И.Алиев.

Президент отметил наличие большого потенциала для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах.

«Самое основное, есть политическая воля. Грузия и Азербайджан и впредь будут поддерживать друг друга. Мы продолжим развивать реализуемые проекты и думать о новых проектах. Уверен, что наши народы и государства ожидает прекрасное будущее», - подчеркнул глава государства.

В свою очередь, С.Зурабишвили отметила необходимость развития культурных и туристических связей между двумя странами. «Необходимо увеличивать турпоток», - подчеркнула президент Грузии.

Она также отметила необходимость расширения культурного сотрудничества между двумя странами. «Принято решение о проведении регулярных Дней культуры Азербайджана в Батуми», - сказала С.Зурабишвили.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ТРАДИЦИИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]