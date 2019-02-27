Дни Азербайджана пройдут в Батуми

Многонациональность и многоконфенсиональность являются достоянием Азербайджана и Грузии, заявил президент Ильхам Алиев.
«Проживающие в Азербайджане грузины и азербайджанцы в Грузии играют очень важную роль в развитии наших связей. Грузия и Азербайджан являются многонациональными, многоконфессиональными странами. Это наше большое достояние», - подчеркнул И.Алиев, выступая с совместным с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявлением для прессы.
По его словам, в Азербайджане и Грузии представители всех народов чувствуют себя комфортно. «Это очень значительный фактор сегодняшнего и будущего развития наших стран», - сказал И.Алиев.
Президент отметил наличие большого потенциала для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах.
«Самое основное, есть политическая воля. Грузия и Азербайджан и впредь будут поддерживать друг друга. Мы продолжим развивать реализуемые проекты и думать о новых проектах. Уверен, что наши народы и государства ожидает прекрасное будущее», - подчеркнул глава государства.
В свою очередь, С.Зурабишвили отметила необходимость развития культурных и туристических связей между двумя странами. «Необходимо увеличивать турпоток», - подчеркнула президент Грузии.
Она также отметила необходимость расширения культурного сотрудничества между двумя странами. «Принято решение о проведении регулярных Дней культуры Азербайджана в Батуми», - сказала С.Зурабишвили.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»